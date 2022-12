Napoli | tournée in Turchia | il punto tra infortuni e amichevoli

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Durante la pausa per i Mondiali di Qatar 2022, diversi club italiani preparano la ripresa del campionato dai rispettivi ritiri in giro per il mondo. Tra questi, vi è ildi Luciano Spalletti che ha scelto lacome luogo per dare il via alla propriainvernale. Gli azzurri sono reduci da un inizio di campionato che ha lasciato tutti di stucco. 41 punti in appena 15 giornate che sono valsi ai partenopei la testa della classifica, a più otto dal Milan secondo. La pausa nazionali ha interrotto un filotto di 11 vittorie di fila in campionato, tra l’altro i partenopei restano l’unica squadra ancora imbattuta in Europa assieme al Paris-Saint-Germain. Forse, dunque, questa sosta è arrivata nel momento peggiore per gli azzurri, che però si preparano al meglio per ricominciare lì dove si erano ...