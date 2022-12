Manovra | Meloni ai sindacati | sì al dialogo | ma le risorse sono limitate Cgil e Uil scelgono le barricate

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro con il premier Giorgiasullaleggi anche Legge di Bilancio, come cambia la: tutte le novità in arrivo su pensioni e stralcio delle cartelle Il listino milanese mostra frazionali movimenti, con i petroliferi in ..."Noi non siamo al fianco dei sindacati per principio. C'è una distinzione di ruoli. Noi siamo una forza politica, i sindacati sono forze sociali. Però è ...Sindacati all’attacco sulla manovra, anche se le organizzazioni dei lavoratori si dividono. Cgil e Uil, dopo l’incontro di oggi con il premier Giorgia Meloni, si dicono pronte ...