Lutto a “Uomini e Donne” | è morta la storica opinionista Paola D’Andrea

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non ha mai avuto velleità da palcoscenico, né ha fatto parte del parterre con la pretesa di trovare la propria anima gemella.era semplicemente una fan accanita diche dal salotto di casa è arrivata negli studi di Canale 5 per dire la sua, diventando uno dei volti storici del programma di Maria De Filippi. La bionda signora del pubblico che tutti ricordiamo, si è spenta a causa di un brutto male, come annunciato su Instagram dall’amica e “collega” Rosy Chiarelli.

