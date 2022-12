Le minacce a Giorgia Meloni | Se togli il reddito di cittadinanza ammazzo te e tua figlia

'LeMeloni non sono solo rivolte al presidente del Consiglio, ma a tutta la politica. Per questo - . scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook - bisogna unirsi nel respingerle con ...Ledi morte rivolte aMeloni e alla piccola Ginevra sono oscene. Chi le ha pronunciate dovrebbe vergognarsi, ma ancora di più dovrebbero vergognarsi quei leader politici che soffiano ...L’account Twitter di Fratelli d’Italia le raccoglie in un collage e si scaglia contro le «indegne minacce apparse sui social contro Giorgia Meloni e sua figlia». Esponenti di punta del partito, e del ...Minacce shock alla premier Meloni, solo ieri ne erano arrivate anche al ministro della Difesa Guido Crosetto per la stessa questione ...