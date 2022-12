Katia Ricciarelli canta “Caruso” e diventa virale | qualcosa va storto

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)nelle ultime ore si è resa protagonista di uno spiacevole evento. Infatti, l'ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, di cui si vociferava anche che potesse prendere il posto di Adriana Volpe nel ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli, posto poi occupato da un'altrante, ovvero Orietta Berti, ètasu Tik Tok perché alcuni fan l'hanno immortalata durante la sua esibizione. Purtroppo per lei però ètanon nel modo in cui avrebbe voluto: infatti, l'ex moglie di Pippo Baudo era ospite all'ippodromo di Merano in occasione del Gran Premio Merano Alto Adige e hato «», brano storico di Lucio Dalla. Ma la donna è sembrata giù di corda, stonando e ...

