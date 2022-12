Jay-Z ha un orologio da un milione di dollari ispirato ai samurai

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Jay-Z non sbaglia mai un colpo, soprattutto quando si tratta della sua collezione di orologi. Sia che si dedichi alla ricerca di rari pezzi unici di Rolex o indossi un meraviglioso e unico Patek Philippe Nautilus d'epoca, sia che scelga di affidarsi alle nuove uscite per scoprire se oltre alla perfezione esiste di meglio, sa perfettamente cosa sta facendo. L'ultimo segnatempo del rapper, soprannominato anche Hov, è un Richard Mille uscito lo scorso aprile e rientra in pieno in quest'ultima descrizione. Siamo abituati a vedere Richard Mille avventurarsi in magie tecniche senza precedenti, ma il modello in questione aggiunge un retroscena ricco di storia e suggestioni che di solito non si è mai visto nel mondo dell'orologeria. Il pezzo raffigura uninteramente scolpito a mano e due piume d'oro, il marchio dello storico clan diAsano. ...