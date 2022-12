Iran | sorella di Khamenei | popolo vinca contro la tirannia

Badri Hossein Khamenei, ladella Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei, ha pubblicato una lettera in cui ...islamica non ha portato altro che sofferenza e oppressione per l'e ...TEHERAN - Badri Hossein Khamenei , ladella Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei , ha pubblicato una lettera in ...non ha portato altro che sofferenza e oppressione per l'e ...Badri Hossein Khamenei, la sorella della Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei, ha pubblicato una lettera in cui si augura "presto la vittoria del popolo e il rovesciamento di questa ti ...(Adnkronos) – “Spero di vedere presto la vittoria del popolo e la caduta di questa tirannia che ora governa l’Iran”. E’ quanto scrive, in una lettera aperta da Teheran, Badri Hosseini Khamenei, la sor ...