Il karaoke arriva su iPhone | con Apple Music Sing si potrà cantare su decine di milioni di brani

Apple, come regalo di Natale, ha rivelato una nuova simpatica funzionalità prevista per il servizio Apple Music. Si chiama Apple Music Sing , e non è altro che uncon moltissime opzioni diverse. Il funzionamento è molto semplice. Apple Music Sing permette di modificare il volume delle parole della canzone che state ascoltando lasciando uguale l'audio, ...SABATO 10 DICEMBRE "a Livorno Bartolini con il tour promozionale del suo nuovo disco, Bart ..." BARTOLINI + My Generation Venerdì 16 Dicembre " HAUS OF SITRÌ Sabato 17 Dicembre "INDIE +...In scaletta vecchi e nuovi successi del cantautore di Pavia, che si è imposto con il suo pop immediato, a suon di brani diventati ormai classici ...Apple, come regalo di Natale, ha rivelato una nuova simpatica funzionalità prevista per il servizio Apple Music. Si chiama Apple Music Sing, e non è altro che un karaoke con moltissime opzioni diverse ...