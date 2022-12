Grande Fratello Vip 7 | Attilio Romita su Sarah Altobello Vorrei portarla nel Van | la reazione della moglie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)confessa di non essere indifferente a: ladel concorrente delVip 7 interviene sui social Rivelazione a sorpresa di: l'ex giornalista RAI ha affermato di essere attratto da, coinquilina delVip 7. Lasui social è arrivata a stretto giro, non si esclude che l'imprenditrice barese Mimma Fusco possa chiedere un confronto nella prossima puntata del reality di Canale 5. Aria di burrasca in casa-Fusco, dopo le ultime dichiarazioni dial ...