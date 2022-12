GF Vip | Oriana scoppia in lacrime dopo il confessionale | cosa è successo?

... 'Da lei non me lo aspettavo' La vacanza al GfL'ereditiera tornerà soltanto in veste di ospite ... data la contemporanea presenza in casa diMarzoli che ha legato molto con Antonino ...... lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro dopo la diretta: quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole Gf, Antonino Spinalbese e il flirt conMarzoli. La critica ...Dopo quanto accaduto nel corso della puntata, Antonella non nasconde la sua delusione e si confida con Charlie ...Scena surreale al Grande Fratello Vip, dove i telespettatori hanno assistito increduli allo scoppio in lacrime di Oriana. La Marzoli, dopo essere uscita dal confessionale, ha avuto un crollo emotivo,.