Ecco il condono No vax della Lega | stop alle multe ai non vaccinati

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'hanno rivenduta come una "riappacificazione nazionale", per dirla con le parole del ministroSalute Orazio Schillaci. E alla fine ci sono riusciti: i parlamentarihanno fatto passare un emendamento con cui si proroga al 30 giugno l'entrata in vigore delleper i No vax, coloro che hanno rifiutato di vaccinarsi nonostante l’obbligo durante la pandemia. Una norma approvata nelle pieghe del decreto anti rave, votato ieri in commissione Giustizia al Senato e pronto per essere sottoposto al voto in Aula (lunedì 12 dicembre). Misura, quella voluta dai leghisti (che sempre, anche durante le fasi più acutepandemia, si erano opposti all'obbligo di vaccino, sposando una linea piuttosto ambigua rispettoposizioni del governo), che andrà a beneficio di quasi 2 ...

Con un emendamento al decreto anti-rave i leghisti riescono a posticipare al 30 giugno l'entrata in vigore delle sanzioni ai lavoratori e agli over 50 non immunizzati. Nel frattempo sulla manovra (da ...Cartelle esattoriali a rate pure per il sistema calcio nel nostro Paese. Spunta infatti un emendamento al Decreto Aiuti quater. Per agevolare e non poco ...