Ciclismo | Gianni Bugno non sarà più alla guida dell’Associazione mondiale dei corridori professionisti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il CPA, l’Associazionedei, non avrà più, che ormai da diverse stagioni ricopriva questo ruolo. A riportare la notizia è stata la Gazzetta dello Sport, con anche le dichiarazioni dell’ex campione del mondo: “Mi resta aver fatto parte delanche da quest’altra parte. Quando sei corridore, non ti rendi conto dei problemi e critichi sempre. Sono orgoglioso della struttura che è stata dataCPA, della creazione del sindacato femminile e di aver contribuito ad avere dato ancora più dignità agli atleti”. Qualche indiscrezione sul possibile sostituto: dovrebbe essere sfida a due tra l’australiano Adam Hansen e lo svizzero Steve Morabito. Un commento di ...

Bugno, ex ciclista monzese attivo a cavallo degli anni '80 e '90, lascia dopo 12 anni e tre ... l'australiano Adam Hansen, 41 anni, l'Ironman del, capace di correre 20 grandi giri di ...Grande dirigente, fu un insegnante prezioso perSavio che così prese la licenza di team ... Una conoscenza infinita dele dei suoi attori principali, una capacità straordinaria di ...Gianni Bugno, ex ciclista monzese attivo a cavallo degli anni '80 e '90, lascia dopo 12 anni e tre mandati di presidenza, l'associazione dei ciclisti mondiale, ovvero il sindacato di categoria. Il su ...