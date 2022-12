Aurora Ramazzotti | visita in clinica a Lugano con mamma e sorelle

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Leggi Anchetra ginnastica con il pancione e seno premaman Ladei vip in Svizzeraha scelto ladei vip svizzera per far nascere il suo primogenito. ...

Leggi Anchetra ginnastica con il pancione e seno premaman La clinica dei vip in Svizzeraha scelto la clinica dei vip svizzera per far nascere il suo primogenito. Situata su ...è da poco entrata nel sesto mese di gravidanza e per il parto ha scelto una clinica a Lugano in Svizzera . Il settimanale Chi, in edicola oggi 7 dicembre, mostra le foto di...La figlia di Eros e Michelle ha deciso di partorire nella clinica dei vip in Svizzera. La stessa clinica dove è nata lei.Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta la sua nuova casa a Milano, quella comprata col fidanzato Goffredo Cerza.