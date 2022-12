Ucraina ultime notizie Media | Mosca pensa a prezzo minimo per petrolio Ungheria blocca aiuti Ue all' Ucraina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un drone ha attaccato un aeroporto nella regione russa di Kursk, al confine con l’, e un serbatoio di stoccaggio delha preso fuoco. Dura la reazione del Cremlino che annuncia risposte e esclude prospettive per colloqui di pace: «La Russia deve raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale e questo sarà fatto», dice il portavoce Peskov. Intanto, visita a sorpresa di Zelensky nel Donbass. All’Ecofin va in scena un braccio di ferro trae Ue: il veto di Orbani fondi all’e la minimum tax

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza L ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...Dalla sede della Protezione civile regionale partiti 30 invii di aiuti umanitari. Negli ultimi giorni 31mila litri di liquido estinguente per domare gli incendi causati dai bombardamenti ...La"guerra"in"Ucraina"è arrivata al 286esimo giorno. Attacco sul territorio russo"da parte di due droni ucraini che sono arrivati a colpire due basi di bombardieri strategici a centinaia di chilometri ...