Terra Amara | Zuleyha e Yilmaz sono una coppia nella vita reale? Spunta la verità

È una vittoriaquella ottenuta da Federica Lombardo , l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Calcinato (nel Bresciano), e di riflesso anche dalla sua compagna Luisa Zampiceni , ex comandante ...', è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10. Leggi Anche Katherine Kelly Lang: 'I miei 36 anni nei panni di Brooke' Leggi Anche Jennifer ...Complici sul piccolo schermo, Zuleyha e Yilmaz sono i protagonisti di Terra Amara: ma i due interpreti protagonisti stanno davvero insiemeLa sindaca di Calcinato è stata condannata per aver demansionato Federica Lombardo, ex responsabile dell'ufficio tecnico: "Costretta a ...