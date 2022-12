Ronaldo in panchina in Portogallo-Svizzera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) . Il ct Fernando Santos lo aveva fatto intuire ieri in conferenza stampa. Non gli era piaciuta la reazione dialla sostituzione e ieri lo ha detto chiaro e tondo. Oggi la decisione:in. Nemmeno con CR7 in, gioca Leao. Gioca Gonçalo Ramos. Ecco la formazione: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; William, Otávio e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos. El Mundo ha scritto qualche giorno fa: “La Corea ha fatto il Giappone contro il. La differenza è che i portoghesi non rischiavano l’eliminazione, perché erano classificati. Ma il modo in cui hanno giocato i giocatori asiatici è stata degna del premio”. L’Uruguay è fuori. Ma non è solo questo il responso del match dell’Education City Stadium, per il quotidiano spagnolo. ...