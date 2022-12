Problemi per i disabili e l’indolenza del Comune | Luca Abete a Monte di Procida VIDEO

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutotorna a occuparsi di barriere architettoniche e in particolare di un ufficio pubblico didi(Napoli) in cui ci sono parecchie cose che non funzionano, a cominciare dal montascale per. L’inviato di Striscia la Notizia ha mandato in avanscoperta l’avvocato e attivista Benedetta De, ma ha scoperto anche un’altra situazione paradossale. Il Sindaco, però, nega le problematiche. CLICCA QUI PER VEDERE ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Restano gli investimenti, con due: i costi lievitatil'inflazione e l'incapacità progettuale degli enti locali. "i sovracosti abbiamo approvato una disposizione da 7 miliardi. È un ...Ma cos'è la solitudineLei "È stata una doccia fredda, un modoaccettarmi e accettare ... come me, una karateka; una figura con la quale, perplessità, gioie e dolori venivano in un ...Nella rincorsa salvezza del Grifo , per scrollarsi di dosso almeno l’ultimo posto e accorciare sulle dirette concorrenti nella volata finale ...Roberta Erminia Crisci, a 17 anni era confusa sul proprio futuro, proprio come lo siamo stati in tanti. Il passo successivo, per logica, sarebbe stato l’università. Eppure, nella testa di Roberta, mil ...