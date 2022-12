Palamara | confermata in Appello l’assoluzione dell’ex Procuratore di Perugia Riccardo Fuzio Era accusato di rivelazione di segreto d’ufficio

(Di martedì 6 dicembre 2022) La Corte didiha confermato la sentenza di assoluzione per l’exgenerale della Cassazioneche, il 23 luglio scorso, con rito abbreviato era stato prosciolto dalle accuse didiin favoreconsigliere del Csm Luca. La decisione della Corte è arrivata dopo la camera di consiglio, mentre la Procura generale di, che aveva impugnatoin primo grado, aveva chiesto la condanna a un anno per il magistrato. Secondo la sentenza, ladelle notizie apprese dail 3 aprile 2019 quale componente del Comitato di Presidenza del Csm non erano ...

... su suo suggerimento,avvicinò il consigliere della Suprema Corte Stefano Mogini , il giudice a cui era affidato il processo, circostanzadallo stesso Mogini ai pm di Perugia. 'Un ...... Giuseppe Cucca : "La nostra responsabilità l'abbiamoritirando gli emendamenti, anche ... 'Il trojan era programmato per la cena con Pignatone' Il trojan difu spento per proteggere ... Palamara, confermata in Appello l’assoluzione dell’ex Procuratore di Perugia Riccardo Fuzio Secondo la sentenza del tribunale perugino, la rivelazione delle notizie non erano coperte da segreto d’ufficio, in quanto ancora non secretate dal Csm, per cui si è ritenuto che il fatto non sussiste ...Poche settimane prima, però, aveva avuto contatti con Palamara per avere conferma del suo sostegno. La Ginefra, duqnue, era stata nominata e l’altro candidato, Antonio Clemente, aveva presentato ...