Meloni | “Grande responsabilità verso i Balcani occidentali”

(Di martedì 6 dicembre 2022) TIRANA – “Penso che abbiamo unaresponsabilita’i Paesi dei, specialmente dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Bisogna rafforzare il processo per il loro ingresso nell’Ue. Ci sono molte materie su cui dobbiamo lavorare insieme, dall’economia alla cybersicurezza, su cui l’Italia e’ pienamente impegnata. Cercheremo di fare il nostro meglio, anche sul roaming e altre materie in discussione. Si puo’ contare sull’Italia”. E’ quanto ha detto la presidente del consiglio Giorgiaalla stampa arrivando al vertice Ue-organizzato a Tirana. La premier e’ stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama. L'articolo L'Opinionista.

... Sergio Mattarella, la premier, Giorgia, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa), ... Per 'sottolineare l'emergere nel Corpo di Ballo di nuove personalita' ormai note alpubblico', la ...... un uomo che ha un conflitto di interesse su questa vicendacome una casa, essendo anche ... Il video della benzina e di Giorgiaha fatto il botto: oltre un milione e mezzo di ..."Dire che noi facciamo cassa sui poveri è falso", ha detto la Premier in un video postato sui suoi canali social ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...