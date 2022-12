Manovra | Cacciari a La7 | “Da 30 anni non si fanno politiche redistributive Non è colpa della Meloni | ma di tutti i governi e della sinistra”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Siamo in una politica economica che da almeno 30redistribuisce a rovescio, cioè l’opposto di una politica progressiva sul piano fiscale. E non è che sia, èdiche si sono succeduti da 30a questa parte. La grandeè stata quella di non aver mai proposto una politica economica di”. Sono le parole pronunciate sulladel governodal filosofo Massimoche, ospite di “Otto e mezzo” (La7), aggiunge: “Dasi va avanti con quello che dice l’Ue e i binari sono quelli. Dopodiché, su quei ...

"Basta bugie sulla".gela Gruber sulle critiche a Meloni Tornando alle valutazioni di Via Nazionale, nel corso dell'audizione Bankitalia ha ripetutamente posto l'accento sulla ...Il governo silenzia le critiche di Bankitalia: perché sono contro la'Il problema - sentenziaproseguendo il proprio discorso fiume sui conti dell'Italia togliendo responsabilità ... Manovra, Cacciari a La7: “Da 30 anni non si fanno politiche redistributive “Siamo in una politica economica che da almeno 30 anni redistribuisce a rovescio, cioè l’opposto di una politica progressiva sul piano fiscale. E non è che sia colpa della Meloni, è colpa di tutti i g ...“La manovra di Giorgia Meloni riceve critiche da Confindustria, dai sindacati e per la parte che riguarda contante ed evasione anche dalla ...