Manovra 2023 | al via iter per la conversione in legge | domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti

...nel dettaglio quali sono le caratteristiche della maggior parte delle persone che perderanno il Reddito nele quali sono tutti i criteri aggiornati, in attesa dell'approvazione della, ...La misura sul Pos potrà essere modificata "scendendo a 50, 40 euro" anziché 60 come previsto dalla, "su questo non faremo barricate. Il dibattito parlamentare è sempre utile, daremo ascolto, ma sul tetto del contante" portato a 5mila euro "non faremo passi indietro". Lo dice, ...La riduzione del reddito di cittadinanza da 18 mesi ad 8 mesi nel 2023 comporterà conseguenze per circa 846.000 percettori ...La brusca frenata dei consumi delle famiglie, di cui si ravvisano già i segnali, non inciderà solo sulle imprese del commercio ma su tutta l’economia, ...