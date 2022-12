Lacrime di gioia a Doha | ' ' Storico per il Marocco e il mondo arabo' '

Firenze Viola

Il Marocco batte ai rigori la Spagna ed entra nella storia raggiungendo per la prima volta i quarti di finale di un Mondiale. La nostra inviata a ...Stefan De Vrij ©LaPresseNessun tifoso, né laziale né interista, dimenticherà mai quella prestazione, quella partita, entrambi con le, chi di disperazione, chi diper una Champions ... VIDEO, Gioia Amrabat: in lacrime nel post partita Durante un'intervista nel post partita di Marocco-Spagna, Sofyan Amrabat non ha resistito nel trattenersi. Dalla tanta la gioia, il centrocampista della Fiorentina, ha cominciato a far ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...