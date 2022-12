Iran | Alessia Piperno | “La mia compagna di cella condannata a morte”

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Fahimeh è stata la miadiper 34 giorni. Un giorno è uscita dallaper andare in infermeria, e non è più tornata”., la travel blogger romana rimasta in carcere inper 45 giorni, racconta così su suo profilo Instagram la storia di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e mamma di tre figli,per avere dato un calcio a un pasdaran. “Tra di noi non ci sono state grandi conversazioni, dal momento che io non parlavo farsi e lei non parlava inglese – scrive la 30enne – Ma eravamo unite dallo stesso dolore e dalle stesse paure. Ho cercato il suo nome ogni giorno da quando sono tornata, per controllare se avessero liberato anche lei. Invece mi sono trovata davanti a un articolo con ...

