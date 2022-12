Il sesso fuori dal matrimonio diventa reato penale in Indonesia | cinque anni di carcere | anche ai turisti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ildalin, dove il Parlamento ha approvato un nuovo codiceche criminalizza i rapporti sessuali che non siano tra persone sposate. Il nuovo codice, che si applicaai residenti stranieri e ai, vieta la convivenza prima del, l’apostasia e prevede punizioni per chi insulta il presidente o esprime opinioni contrarie all’ideologia nazionale. Ildi blasfemia, già previsto in, comporta ora una possibile pena detentiva dinon libero in, una legge ispirata dal regime musulmano “Tutti hanno concordato di ...

...proposto vari articoli e soprattutto delle incaute interviste in cui parecchi soggetti tirati... oltre a persone di tutte le età, si "scambiavano video osé e si accordavano per farea ...Approvato dal Parlamento il nuovo codice penale Ildal matrimonio diventa reato in Indonesia, dove il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale che criminalizza i rapporti sessuali che non siano tra persone sposate. Il nuovo codice, ...In Indonesia il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale radicale che criminalizza il sesso al di fuori del matrimonio, come parte di una serie di cambiamenti che secondo i critici minacciano i ...Via libera dal parlamento indonesiano. Nel mirino i rapporti extraconiugali e la convivenza delle coppie non sposate ...