Il sesso fuori dal matrimonio diventa reato | ecco dove

(Di martedì 6 dicembre 2022) Non si potrà più farese non tra sposati pena il carcere:il nuovo codice penale choc dell'Indonesia che riguarda anche gli stranieri residenti

Mi hai nominato e l'ho scoperto. Non ho mai fatto un confessionale parlando male di te... hai ... che si è innamorata nella Casa del Grande Fratello Vip, a 'Verissimo' ha svelato il, ovvero ...Ilal didel matrimonio sarà punito con un anno di carcere e la convivenza con sei mesi , ma le accuse devono essere basate su denunce alla polizia presentate da un coniuge, dai genitori ...Da oggi in Indonesia avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio è un reato che comporta pene fino a un anno di detenzione. Il Parlamento indonesiano ha approvato le controverse modifiche del… ...Indonesia L'Indonesia fa un nuovo passo indietro rispetto alla libertà di pensiero. E in linea con le decisioni assunteb negli ultimi anni sta per varare un nuovo Codice penale, che dovrà essere… Legg ...