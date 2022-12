I programmi in tv oggi | 6 dicembre 2022 | film e attualità

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Su Canale 5 Con l’aiuto del Cielo, su Sky Cinema The Batman. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Il gioiello nascosto. Ruby vive una vita serena con Beau, Pearl ed i due gemelli, ma una maledizione incombe sulla sua famiglia, scagliata dalla madre di Paul, che non le perdona la morte del figlio. Su Rai 4 dalle 21.20 Escobar – Paradise Lost. Nick, giovane surfista, pensa di aver trovato il paradiso quando raggiunge il fratello in Colombia. Una laguna ...