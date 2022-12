TGLA7

... Bce o Banca d'Italia L'evasione non dipende dall'uso di un tipo di moneta ma dipende da dove arrivano i soldi, stranoto che buona parte dell'evasione va con il digitale' ha detto. '...La proposta sara' formalizzata dal presidente, Massimo), e approvata in una prossima seduta. Il tema, a quanto si apprende, e' stato sollevato oggi in Commissione ed ha raccolto un ... Garavaglia (Lega): 'Stranoto che buona parte dell'evasione dipende dal digitale. Lasciamo liberi i cittadini di usare quello che vogliono' L'esponente del Carroccio oggi a Omnibus sulla manovra "Si parla tanto di Pos e tetto al contante, ma l'impianto generale è quello che conta. Ilg overno risponde a una nota della Bce a Gualtieri quand ...Appuntamento venerdì 2 dicembre a Castagnole Lanze alla Locanda Roma con la cena degli auguri di Natale della Lega Asti.