EuroVolley 2023 | usciti i calendari Gli Azzurri e le Azzurre in gara in Italia

(Di martedì 6 dicembre 2022) La CEV (Federazione Internazionale del Volley) ha ufficializzato idegli Europei di pallavolo del. Tanta attesa soprattutto per l’. Per la prima volta nella storia, infatti, la rassegna continentale interesserà ben nove città del nostro Paese. La Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi, campione del mondo e d’Europa in carica, esordirà il 28 agosto al Foro Italico contro il Belgio per poi vedersela con Estonia e Serbia a Perugia rispettivamente il 31 agosto ed il 1° settembre. Successivamente il trasferimento ad Ancona, dove il 4 ed il 6 settembre gli avversari deglisaranno la Svizzera e la Germania. Le Nazionale femminile di Davide Mazzanti, invece, inizierà il proprio cammino contro la Romania il 15 agosto a Verona, per poi sfidare a Monza la Svizzera e la Bulgaria il 18 e 19 agosto. ...