(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Non c'è più la Transizione ecologica. In compenso è entrato il 'merito' ma senza uguali opportunità. Nonsolo il nome aile. Certi temi escono dall'urgenza. Ildi tornare". Così su twitter Debora, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

Il Sannio Quotidiano

... Partito Democratico), Dario Parrini (senatore, Partito Democratico), Debora(deputato ... Centro, Comuni, Costituzione, Democrazia, Destra, Giustizia, Governo, Legge, Meloni,, ...Ma si rivolge con proterva, ancorché applaudita arroganza alla onorevolee con un ... a proposito di, anche famiglia e natalità perché devono essere in contraddizione E ... Dl ministeri: Serracchiani, ‘cambiano priorità, paese rischia di andare indietro’ Lo afferma la sottosegretaria Fausta Bergamotto in Aula alla Camera rispondendo a una interpellanza di Debora Serracchiani, capogruppo PD. Convocato un nuovo tavolo ..."Il sito Wartsila Trieste è considerato strategico" dal governo. Lo ha detto la sottosegretaria alle Imprese e made in Italy Fausta Bergamotto in Aula alla Camera rispondendo a una interpellanza di De ...