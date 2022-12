Come i russi riusciranno ad aggirare l'embargo al petrolio (Perché lo faranno)

...Almeno quattro persone sono morte in Ucraina in seguito ai bombardamentidi ieri: lo ha detto ieri notte il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio alla nazione,...... spiega il Financial Times, perchè agli assicuratorii Lloyd's di Londra sarà impedito di ...deficit potrebbe aumentare quando il divieto dell'Ue si estenderà anche ai combustibili raffinati...La società israeliana specializzata in immagini satellitari, la ImageSat International, ha condiviso su Twitter immagini che - a suo dire - mostrano «segni di bruciature» e oggetti vicino a un aereo T ...Antiterrorismo: "Non esitare, chiama", il filmato "educativo" realizzato come un film con attori che impersonano terroristi e passanti. Realizzato lo scorso marzo e diffuso di nuovo sui canali ufficia ...