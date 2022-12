(Di martedì 6 dicembre 2022) Una serata storica per il. La squadra nordafricana ha compiuto l’impresa: battere negli ottavi di finale dei Mondiali 2022 diin Qatar la Spagna ai calci di rigore e conquistare per la prima volta nella propria storia l’accesso ai quarti della rassegna iridata. Una soddisfazione immensa per i marocchini che se la vedranno nel prossimo turno contro la vincente dell’altro ottavo tra Portogallo e Svizzera. Una partita dilivello e determinazione, conclusa dalla lotteria dei rigori che ha sorriso ad Hakimi e compagni. Yassine Bounou è stato l’eroe del confronto, capace di parare tutti e tre i penalty degli spagnoli. Niente da fare per Sarabia, Soler e Busquets, ipnotizzati letteralmente dall’estremo difensore del. Una squadra che ha deciso, giustamente, di giocare di rimessa e ben schierata ...

OA Sport

In una partita tiratissima fino all'ultimo secondo, la squadra allenata daRegragui si è imposta ai calci di rigore contro una Spagna a tratti spenta e che alla fine si è schiantata contro un ...49' Buon iniziativa di Olmo che si conquista un buondi punizione per far salire le torri in ... CT:Regragui. SPAGNA: Unai Simon; Llorente, Laporte, Rodri, Jordi Alba (7' pts Balde); ... Calcio, Hoalid Regragui: "Abbiamo realizzato un sogno, è un grande giorno per il Marocco" Gioia per la comunità marocchina in Puglia per la storica qualificazione del Marocco ai quarti di finale di un Mondiale di calcio. Caroselli ...Marocco-Spagna è un ottavo di finale dei mondiali in Qatar da non perdere: ecco il link giusto per vederla gratis in diretta streaming.