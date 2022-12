Calcio | Abete ' Inchiesta Juve e Calciopoli situazioni diverse'

Parlando della Serie D, il presidenteha aggiunto che "è evidente che sia un mondo ricco di contenuti, passione, tesserati, squadre e dirigenti nonostante ci sia ancora qualche strascico della ...Ora tocca a Flick Come, ma non come Gravina. D opo 18 anni alla guida della Federcalcio ...tondo' lo descrivono i giornali tedeschi che stamattina analizzano la rivoluzione al vertice del...Parlando della serie D, il numero uno della Lnd ha aggiunto che 'merita attenzione' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono situazioni completamente diverse, ...Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC e attualmente Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato a margine dell'evento di presentazione del nuovo libro di Marco ...