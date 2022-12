Arsenal-Juventus | un’amichevole di mercato | tutti i nomi sul tavolo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 6 dicembre 2022) Accordata la data per la partita,si vedranno anche per trattare alcunicaldi pronti a cambiare maglia. LaPresseIl nuovo ciclo societario dellaha avuto inizio, e lo ha fatto designandodi lusso che si svolgerà il prossimo 17 dicembre, al Londra, contro l’. Coi Gunners, però, ci sono anche alcune trattative in ballo. Alcuni obiettivi comuni si erano già palesati. Per esempio nell’estate del 2021, quando i londinesi avevano offerto una cifra molto vicina agli 80 milioni chiesti dalla Fiorentina per Dusan Vlahovic, che poi scelse di restare in Serie A e di trasferirsi alladurante ilinvernale. LaPresseMa anche Gabriel Jesus, nome da sempre apprezzato a Torino, trattato prima del suo ...