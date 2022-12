Un vecchio farmaco usato per il fegato potrebbe prevenire il Covid e le varianti | lo studio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Uneconomico e già disponibile,per trattare una malattia delche si chiama colangite biliare primitiva,-19 sbarrando a tutte ledel virus Sars-CoV-2 – presenti e future – la porta d’ingresso alle cellule degli organi bersaglio. A proporre una nuova possibilità d’impiego dell’acido ursodesossicolico (Udca), un medicinale fuori brevetto che si assume per bocca, è unopubblicato su ‘Nature’ da un team di scienziati coordinati da Fotios Sampaziotis del Wellcome-Mrc Cambridge Stem Cell Institute dell’Università di Cambridge e dell’Ospedale di Addenbrooke (Uk), in collaborazione con Ludovic Vallier del Berlin Institute of Health at Charité (Germania)., ...

Adnkronos

Secondo Sampaziotis, questopotrebbe dunque offrire in futuro una strategia efficace e low cost per proteggere dall'infezione da Sars - CoV - 2 le persone nelle quali il vaccino non ......