Tumori | una app per seguire i pazienti a casa | è KIT 2 0 del Policlinico Gemelli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una app, frutto di un progetto, che intreccia salute e nuove tecnologie. Si tratta del progetto KIT 2.0 (Keep In Touch) per l’assistenza e la presa in carico deiin trattamento oncologico, grazie al contributo di Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, e della Fondazione Vodafone Italia, avviato aluniversitario AgostinoIrccs di Roma, presso ilArt (Advanced Radiation Therapy). Come funziona l’app KIT 2.0 L’app KIT 2.0 è un innesto di nuove tecnologie, servizi web e App per monitorare icon tumore dall’ospedale al territorio. L’iniziativa – spiega una nota – prevede la realizzazione di una rete di assistenza che, sfruttando un servizio dedicato di telemedicina, IoT (Internet of Things) e applicazioni mobili, possa ...

ilgazzettino.it

