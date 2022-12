Serie B | giornata 15 | Genoa in crisi | pari del Frosinone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella15 diB ilpareggia al fotofinish evitando la sconfitta, ne approfitta la Reggina che vince a Brescia e accorcia sul primo posto. Vittorie esterne per Cittadella e Palermo sui difficili campi die Benevento, altra sconfitta della SPAL mentre Bari e Cagliari raccolgono l’ennesimo pareggio.B,15: Brescia-Reggina 0-2, Cagliari-Parma 1-1, Südtirol-1-1, Venezia-Ternana 2-1 La Reggina si porta a tre lunghezze dalla vetta della classifica battendo 0-2 il Brescia in trasferta. Per i calabresi è la terza vittoria nelle ultime quattro partite, mentre le Rondinelle si fermano dopo cinque risultati utili consecutivi. Vantaggio di Fabbian al 3’ con un colpo di testa, raddoppia Ménéz all’11’ con un tocco in anticipo ...

... ispirata alla nota"Sex Education". Nei poster, oltre alle immagini di richiamo, il ... Luca Garibaldi, "è inutile e ipocrita approvare misure per lamondiale contro l'Aids e per la ...Il processo è molto complicato ed è iniziato nel 2017 ed è attesa inla sentenza dei ... che ha riguardato unadi attentati nel nord Italia tra il 2003 e il 2016 con ordigni e plichi ...(ANSA) - POTENZA, 05 DIC - In seguito all'accordo raggiunto tra le società, la Lega Pro ha comunicato che la gara Potenza-Giugliano (valida per la 18/a giornata del girone C della serie C) si giocherà ...Nel weekend ottimi ascolti per la Serie B su Sky che ha registrato la migliore domenica della stagione 2022/2023 con un cumulato di 313 mila spettatori medi. Da segnalare in particolare le partite in ...