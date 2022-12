Sanremo 2023 | Elodie e il trucco in stile Indie Sleaze

Articoli più letti Elogio di 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli: i big che parteciperanno al festival di Nicholas David Altea Come riconoscere i sintomi ...Articoli più letti Elogio di 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli: i big che parteciperanno al festival di Nicholas David Altea Come riconoscere i sintomi ...La Martesana è pronta a tifare i suoi talenti all'edizione 2023 del Festival di Sanremo. Tra gli artisti che si esibiranno, infatti, ci sono i Modà, gruppo di Cassina de' Pecchi, e Tananai, originario ...Sanremo 2023: Elodie annuncia la partecipazione a Sanremo e i suoi progetti futuri con un nuovo look, che incarna la tendenza Indie Sleaze ...