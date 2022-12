Pioli su Astori | “Colpo durissimo | ho capito di dover stare vicino ai calciatori”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Addio di? Quello che è successo a Davide ci ha toccato nel profondo, è stata una situazione che mi ha permesso di crescere e migliorare. Nella gestione della squadra, dopo la perdita di Davide, ho scoperto situazioni nuove: aancora un po’ piùai miei giocatori. Non è stato semplice ma questo mi ha aiutato”. Queste sopra riportate sono le parole che Stefanoha rilasciato a Sky Sport Club alla domanda che lo studio gli ha posto sulla tragica morte di Davide, anno in cui lo stessoera il tecnico della Fiorentina.Fiorentinaa cuore aperto: “Ho dovuto proteggere i miei ragazzi” Continua la parentesi dedicata allo, con lo ...

