Pd | Bersani | ' rischio scissione c' è | ma io spero di più nelle ricomposizioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Una nuovanel Pd? "I rischi sono tutti aperti. Io mi auguro di no, bisogna passare per un Pd nuovo e la costruzione di un campo progressista". Lo ha detto Pierluigia Agorà, su Raitre. "Lanoi l'abbiamo sempre vissuta come una espulsione da un partito totalmente snaturato in quella fase, da lì in poi abbiamo sempre dato una mano, comprese le ultime elezioni -ha spiegato-. Dopo Letta penso di essere stato quello che ha girato di più l'Italia, ho sempre dato una mano. Noi non siamo andati via da casa, da una idea di una sinistra di governo, siamo sempre lì". L'ex parlamentare ha sottolineato: "Ioche più che scissioni possano essercidi un popolo largo, plurale e che si riesca a lavorare per questo". ...