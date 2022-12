L' incontro di Giappone e Croazia nelle poesie di Sop

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quella trasarà una bella partita. Non c’è dubbio. Se i croati vice-campioni del mondo non sono certo una sorpresa, isi hanno lasciato tutti a bocca aperta col capolavoro di chiudere il proprio girone al primo posto. Miracolo, miracolo! verrebbe da dire prendendo in prestito il titolo di una poesia del poeta croato Nikola Šop (1904-1982) che sintetizza perfettamente il percorso delin Qatar. Il primo verso dice così: Inclinati osserviamo / la notte capovolta. Che è più o meno quello che devono aver pensato tedeschi e spagnoli dopo aver affrontato i samuraisi. Gerarchie stravolte insomma. Chi l’avrebbe mai detto? Ora i ragazzi di Hajime Moriyasu hanno molto da guadagnare perché non hanno nulla da perdere. Sembra di sentire l’eco della sua voce che, con le ...

... anche in virtù del potenzialecon il Brasile ai quarti. Ma di sicuro, l'intero pianeta ... Vantaggio di Gundogan o Morata nel primo tempo, micidiale uno - due delnella ripresa. Sempre ...L'con un giovane nato e vissuto sottoterra, Kai, dà vita a uno strano, meraviglioso ... online Del tutto inaspettatamente, dei misteriosi Besti - Oni appaiono in tutto il, belve ...Quattro ottavi di finale già disputati e un tabellone dei quarti ancora da completare. Ai Mondiali di Qatar 2022 ...L’evoluzione del Giappone è nei volti dei suoi tifosi. In apnea, per due interminabili minuti, mentre in sala Var si arrovellano al millimetro su quel pallone in gioco oppure no. Sugli spalti ci sono ...