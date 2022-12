La resistibile candidatura alla segreteria Pd di Elly Schlein

(Di lunedì 5 dicembre 2022) C'è stato un passaggio ai limiti del surrealeconvention in cuisi è candidatadel Pd: quando la pasionaria della sinistra radicale ha annunciato, nientemeno, che questa stessa settimana prenderà la tessera del partito che intende guidare, e non per iscriversipartita congressuale, ma «per rispetto a questa comunità». Magari anche in omaggio al minimo etico della decenza politica, si sarebbe potuto aggiungere mentre tutti intonavano l'immancabile «Bella ciao» per battezzare la discesa in campo della papessa straniera. Laddove non è chiaro chi fosse l'invasore da combattere: esclusa evidentemente lei, che pure da esterna il Pd ha detto di volerlo invadere, nel mirino della folla plaudente probabilmente c'era la vecchia e immarcescibile ...

Elly Schlein, la resistibile candidatura alla segreteria Pd In questo magma indistinto, quella di Elly Schlein si annuncia dunque come una resistibile ascesa. Il suo sbandierato pacifismo - è uscita dall'aula di Montecitorio per non votare col gruppo Pd gli ...