Frontale drammatico | si schianta a 18 anni | tragedia assurda

torinonews24.it

Il, violentissimo, non ha lasciato scampo ai 4 ragazzi, morti sul colpo. Gli stessi ... Ci stringiamo intorno alle famiglie colpite da questo avvenimento, a loro vanno le ...Lungo quella via stretta, si è verificato ilimpatto, sul quale sta lavorando la polizia locale di Verona, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e le cause con il nucleo ... Dramma nel Torinese nella notte – Scontro frontale fra due auto, muore una donna Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo a un bambino di un anno, deceduto a seguito dell0incidente a Nizza Monferrato.CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Lo scontro, di tipo frontale, è avvenuto tra una vettura e un autocarro. Erano circa le 10.45 quando i due veicoli sono entrati in collisione. E’ successo a Castellarano ...