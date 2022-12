Croazia | un super Livakovic para tre rigori al Giappone | Modric e compagni volano ai quarti di finale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Con trete di Dominik Livakovi? ai calci di rigore, laelimina ile arriva aididel Mondiale per la seconda volta consecutiva. Un gol per tempo, con i...

17:02 46' - Ricomincia Giappone -Rieccoci per il secondo tempo di Giappone -. 16:47 45' + 2' - Finisce il primo tempo Si chiude il primo tempo con il Giappone in vantaggio. 16:43 43'......prima ai supplementari e poi ai rigori che premiano la formazione biancorossa grazie a un...(4 - 3 - 3) - Livakovic 7.5; Juranovic 5.5, Gvardiol 5, Lovren 6, Barisic 4.5; Modric 6 (9 p.t.Il Giappone esce a testa alta, altissima contro la favorita Croazia. Sono serviti infatti i calci di rigore, fra le mura dell’Al Janoub Stadium, per decidere il quinto ottavo di finale del Mondiale in ...La Croazia batte il Giappone ai calci di rigore con un grande Livakovic che para tre rigori su quattro e porta i suoi ai quarti di finale ...