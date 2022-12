Croazia-Giappone | Zoff | “Livakovic bravissimo ma i giapponesi lo hanno aiutato”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Parare 3 rigori è una grande cosa ma ad onor del vero i tre giocatorisi loun po’, nessuno di loro ha tirato benissimo. Intendiamoci, non voglio togliere meriti al ragazzo che è stato”. Il portiere e capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982, Dino, commenta così all’Adnkronos l’impresa di Dominik, il portiere delladecisivo nella qualificazione della sua nazionale ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 parando tre rigori contro il. “E’ tutto il mondiale chesta fornendo prestazioni di alto livello, è un ottimo portiere e lo ha dimostrato anche in tutta la partita, non solo ai rigori. E’ di sicuro uno dei più bravi in Qatar”. ...

TORINO - E pazienza se Juric non avrà Vlasic per il ritiro spagnolo. Il suo "pupillo", infatti, è stato grande protagonista dellacontro il. Il granata è entrato al 9' del primo minuto dei supplementari ed è poi stato il primo biancorosso a calciare i rigori. E non ha sbagliato. La sua realizzazione è stata ......è riuscito a vincere il match contro ilanche per il suo coraggio nel prendere scelte difficili Sono state scelte forti quelle che ha fatto il Commissario Tecnico Dalic inUna sintesi piuttosto elementare di quanto accaduto nell'ottavo di finale di Qatar 2022 tra Giappone e Croazia, ma è l'unica che possa fotografare al meglio quanto accaduto. Dopo i 90 minuti ...E quel che è curioso è che quella finale si giocava proprio a Doha, in Qatar, a pochi chilometri da Al Wakrah, località che ha ospitato oggi Giappone-Croazia. Ora, dopo 6 anni, la storia si ripete.