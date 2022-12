Coppa d'Asia 2027 | scelto il Paese ospitante

QUOTIDIANO NAZIONALE

Stessa musica nel 2019, nella sfida che forse più di tutte ha ingannato le gerarchie del Mondiale che sarebbe stato: in finale did'i Samurai blu palleggiano, macinano gioco e occasioni. ......si sono definite le classifiche finali dellaToscana Juniores 2022. Nella categoria Under 18 la classifica generale è vinta da Agnese Casini di Pisa Bocce, sulla compagna di squadraTurini,... "Qatar, è solo l'inizio: l'Asia sta arrivando" - Sport - quotidiano.net Coppa Toscana ad Agnese Casini (Pisa, Under 18), Marco Zerboni (Scandiccese, U. 15) e Pietro Lazzeroni (Pisa, U. 12) ...Ci è voluto del tempo ma i risultati di questo intenso lavoro stanno arrivando. La squadra nel 2019 ha vinto a sorpresa la Coppa d'Asia, primo trofeo della sua storia, al termine di una grande ...