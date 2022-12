Concerto Arctic Monkeys a Roma nel 2023 | ecco quando e prezzi dei biglietti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il tanto attesodella band ingleseavrà luogo aa Luglio del. A qualche anno di distanza dall’ultimotenuto nella capitale, Il 16 Luglio del prossimo anno la band si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle per l’occasione Rock in. Negli ultimi tempi, i fan più affezionati hanno assistito a una vera e propria fase di maturazione della band, che è passata dalle tonalità dure degli inizi a melodie più morbide, pur mantenendo il loro animo rock. Il nuovissimo album The Car, infatti, ha suscitato riluttanza da parte di chi ha sempre accostato gliai forti suoni delle chitarre elettriche. Concertiin Italia, da Vasco Rossi ai Coldplay: tutte le date Il ...

... l'I - Days ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire,Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu ...Dopo gliMonkeys , è stata la volta dei Red Hot Chili Peppers ! Anthony Kiedis, Flea, ... I biglietti per ildei Red Hot Chili Peppers ad I - Days Milano sono disponibili in presale ...Gli Arctic Monkeys hanno consolidato il loro status come una delle migliori band al mondo e la loro eredità durerà per generazioni. Se non l'hai già fatto, assicurati di dare un'occhiata al loro ...