Casting Juventus | ecco il nuovo uomo mercato | fa paura a tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lasta vivendo giorni davvero molto concitati e per questo motivo si sta già cercando unfidato da inserire per fare. Non ci poteva essere davvero un momento più sbagliato e peggiore di questo per arrivare alle dimissioni del CDA della, con il campionato che è fermo per i Mondiali e ildi gennaio che ormai è prossimo a partire. JuvedipendenzaMadama ha sempre avuto dei grandi dirigenti, uomini che hanno saputo portare la squadra a trionfi incredibili e sicuramente saranno in grado di farlo anche coloro che succederanno ad Agnelli, Nedved e Arrivabene. Il problema adesso però è dare un senso e una linea guida alle scelte societarie già nel prossimo futuro e soprattutto cercare degli uomini che possano in qualche modo sostenere la squadra già a gennaio, con il ...