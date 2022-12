Cantando sotto la pioggia | l’apologia di Hollywood in un musical senza tempo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Torna al cinemala, il-capolavoro di Gene Kelly e Stanley Donen che nel 1952 raccontava la trasformazione dicon l'avvento del sonoro. Se c'è una singola sequenza in grado di incapsulare l'iconografia delclassicoiano, difficile pensare a una scelta più immediata della scena in cui Gene Kelly chiude il proprio ombrello e si avvia lungo un marciapiede battuto dalla, intonando i versi di Singin' in the Rain e producendosi in una memorabile coreografia con l'acqua che gli arriva alle caviglie. L'esibizione sul brano eponimo costituisce la scena-simbolo dila, diretto nel 1952 da Stanley Donen insieme allo stesso Gene ...