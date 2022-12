Borghi Pd | ' Non dobbiamo essere solo il partito del lavoro dipendente e dei pensionati'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Enrico, senatore del Pd , in un'intervista a Tgcom24 ha parlato del futuro prossimo del, in vista del congresso . "Non esiste un destino cinico e baro che assegni al Pd e al centrosinistra l'estinzione. Ma se vogliamo evitare la sindrome ...

Enrico, senatore del Pd , in un'intervista a Tgcom24 ha parlato del futuro prossimo del partito, in vista del congresso . "esiste un destino cinico e baro che assegni al Pd e al centrosinistra l'...Roma 5 dic (Adnkronos) - "Non esiste un destino cinico e baro che assegni al Pd e al centrosinistra l'estinzione. Ma se vogliamo evitare la sindrome greca o il rischio francese, dobbiamo riprendere un ...Borghi sul futuro del Pd: «Perché dobbiamo arrenderci all'idea che il Pd sia solo il partito dei lavoratori dipendenti, del pubblico impiego e dei pensionati».