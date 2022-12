Avv Grassani | «La Juve rischia la retrocessione | la situazione è preoccupante Sanzioni scontate immediatamente»

... ma ha pure lavorato per il Bologna nel ricorso al collegio di garanzia per Bologna - Inter dello scorso Aprile' e anche: 'L'è uno dei massimi conoscitori di Giustizia Sportiva ed è ...JUVE, L': 'CASO PIU' GRAVE DI CALCIOPOLI. LE SANZIONI...' Le sue parole: 'Credo che sia l'indagine più grave che la Juventus ha subito nella sua storia, anche più grave di quella di ...(MilanLive.it) Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, commenta su Twitter le dichiarazioni dell'avvocato Mattia Grassani: "Riportare come verità assolute le parole dell'Avv. Grassani, ...La Juventus rischia la retrocessione in Serie B. O almeno così sostiene l'avvocato Mattia Grassani, legale esperto di diritto sportivo. “Questa è l’indagine più pesante e grave che la Juve ha subito ...